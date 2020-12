Skèndelse Gezins Kwis: 90 telefoontjes, ’Het liep een beetje uit de hand’

Of de vragen moeilijker of gemakkelijker zijn dan andere jaren, daar zijn de families Eickmans en Van Breugel nog niet over uit. ,,Het lijkt gemakkelijker, maar ik ben er niet zeker van", peinst Gerard Eickmans hardop. ,,Maar het is in elk geval erg leuk.” En dat vindt ook Saskia de Vroomen, twee kilometer verderop in Schijndel. ,,Het heeft een heel andere dimensie, en is een welkome afwisseling op de andere jaren. En natuurlijk een welkome afwisseling in deze coronatijd. De organisatie heeft het erg leuk gedaan. Een prachtig alternatief.”