Skyclub van Paaspop is er niet voor visitekaartjesuitdelers

Weer wegenonder­houd op De Noenes in Haaren

12:21 HAAREN - Voor de tweede keer in korte tijd heeft de gemeente Haaren wegenonderhoud laten plegen in buurtschap De Noenes in Haaren. De ongeveer 450 bewoners daarvan klagen al jaren over de vele honderden gaten in de 3,9 kilometer aan openbare weg op De Noenes. En over fijnstof.