Slachterij Cooymans Den Dungen moet illegale bouwwerken afbreken

DEN DUNGEN - Ondanks de video-oproep van Ton Cooymans om de in 2017 gebouwde wasstraat met sproei-installatie en nieuwe entree legaal te maken bij zijn slachterij in Den Dungen, geeft de gemeenteraad van Sint-Michielsgestel geen krimp. ,,Afbreken die handel!”, is de boodschap én kijken naar verplaatsing van de slachterij.

Quote We zijn een ambachte­lij­ke slachterij, maar een keer in de week zijn slachters hier bezig Ton Cooymans, Slachterij Cooijmans

Omdat hij vanwege de coronaregels niet lijfelijk mocht inspreken bij de raadsvergadering in Sint-Michielsgestel, had Ton Cooymans uit Den Dungen maar een videootje opgenomen. Daarin vertelde hij hoe hij in 2017 snel moest acteren omdat er strengere regels vanuit Europa kwamen.

Veel geld in nieuwe wasstraat gestoken

,,Ik heb toen veel geld uitgegeven om de nieuwe wasstraat te maken. En tevens een andere entree, zodat vrachtwagens niet op elkaar hoeven te wachten. We zitten hier al honderd jaar met de slachterij. En we zijn geen zware industrie, maar een ambachtelijke slachterij. We hebben twee slagers in dienst en de slacht is maar een dag in de week.”

Duidelijk 'nee’

Hij kreeg met zijn boodschap de gemeenteraad van Sint-Michielsgestel niet op de knieën. Want wat hij feitelijk aan de raad vroeg is: ‘legaliseer de bouwwerken die ik in 2017 met flinke haast moest realiseren.’ Het antwoord van de raad, vooral van de oppositiepartijen was ferm en duidelijk: ‘Nee.’

Bedrijf hoort niet midden in het dorp

Mariska Sturkenboom (DorpsGoed), die ook namens de PvdA, D66 en Gestelse Coalitie sprak, vindt dat de gemeente vooral steken heeft laten vallen en de boel maar liet sudderen. ,,De buurt heeft last van geuroverlast van slachtafval, van geluidsoverlast van de vrachtwagens en het schoonspuiten ervan. Zo’n bedrijf midden in het dorp, dat past ook niet. De houding van de gemeente verbaasde mij dan ook.”

Boel bleef maar doorsudderen

Ze vervolgt: ,,De illegale bouw van de wasstraat, entree en poort waren het dieptepunt. De gemeente had het stil moeten leggen, maar dat gebeurde niet. Het bleef maar doorsudderen. Pas toen buurtbewoners een jurist inschakelden, kwam er bij de gemeente garen op de klos om te gaan handhaven. Dat is niet alleen schadelijk voor de buurt, ook voor de ondernemer die hier investeerde.”

Voortaan sneller ingrijpen

Wethouder Ed Mathijssen nuanceerde het verhaal rond slachterij Cooymans daarna: ,,We kwamen de laatste jaren in procedures terecht. En die duurden lang. Het is wel een leermoment voor ons dat we in het vervolg veel sneller moeten ingrijpen. Maar we hebben volop gesproken over oplossingen in het verleden.”

Moeilijk een nieuwe plek te vinden

,,Die deed zich voor toen Cooymans in het westelijk deel van Den Dungen, waar hij grond heeft, zijn bedrijf zou kunnen herplaatsen”, vervolgt Mathijssen. ,,Maar bij het vaststellen van de gebiedsvisie Den Dungen heeft de raad in het westelijk deel bouwen op slot gezet voor de duur van tien jaar. En een andere plek vinden, lijkt toch erg lastig.”

Provincie kan wellicht rol spelen