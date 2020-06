Slachterij Cooymans in Den Dungen had al veel eerder weg kunnen zijn

DEN DUNGEN Waarom staat slachterij Cooymans Vlees BV na ruim 100 jaar in het hartje van Den Dungen nu met de rug tegen de muur en moet ze illegale bouwwerken afbreken of misschien zelfs stoppen? Er gaat een lange historie schuil achter de handelwijze van Sint-Michielsgestel en de geschillen met de buren.

Nadat de gemeenteraad van Sint-Michielsgestel uitsprak niet mee te willen werken aan het legaliseren van een wasstraat en entree van in totaal twintig vierkante meter bij het bedrijf Cooymans Vlees BV in Den Dungen, zijn nu alle ogen gericht op de handhavers. Zij moeten met een dwangsom de illegale bouwwerken te lijf.

Cooymans had netjes vergunning moeten vragen

Natuurlijk had Ton Cooymans die wasstraat netjes met een vergunning moeten bouwen. Dat geeft hij zelf ook ruiterlijk toe. Maar het bedrijf had er in 2016 al niet zoveel vertrouwen meer in dat Sint-Michielsgestel dat snel zou regelen met een vergunning. Hij moest immers vóór 2017 een overdekte reinigings- en ontsmettingsplaats realiseren voor de vrachtwagens die komen lossen. Dat eiste de NVWA op basis van Europese richtlijnen.

Gebrek aan vertrouwen

Dat gebrek aan vertrouwen in de lokale overheid kwam in 2016 niet uit de lucht vallen. Dat blijkt wel uit nadere bestudering van een stapel papieren over de slachterij. Al meer dan twintig jaar geleden speelden er zaken. Cooymans had toen grond gekocht in de Kloosterstraat. Daar zou hij met zijn bedrijf neer kunnen strijken. De natuurlobby stak er echter een stokje voor en de Kloosterstraat bleef groen. Weg kans op verplaatsen.

Naast drukkerij Van Gerwen

Toen de uitbreiding van de slachterij ter sprake kwam en Gestel geen industrieterrein ter beschikking had, zei de gemeente dat dat zonder problemen aan de Bosscheweg in Den Dungen kon gebeuren. Er zat immers al een grote drukkerij naast Cooymans en het zou geen problemen opleveren. In 2000 kreeg Cooymans er de vergunning voor.

Twee woningen

Maar zestien jaar geleden werd een fout gemaakt. De drukkerij van Van Gerwen stopte. Cooymans feliciteerde, nogal naïef, zijn buurman met zijn bedrijfsverplaatsing. Er werden twee woningen gemaakt op de locatie van die drukkerij. Achteraf kun je vaststellen dat juist hier het probleem is ontstaan. Want later klaagden deze buren over de aanwezigheid van de al meer dan 100-jarige slachterij op deze plek. Het toestaan van de woningen zette in feite een streep door de slachterij.

Verband tussen woningen en uitblijven vergunning?

In 2012 moest Cooymans een nieuwe milieuvergunning aanvragen en heeft deze ingediend. Herhaaldelijk vroeg hij op het gemeentehuis hoe het daarmee stond. Maar een reactie op deze aanvraag is er volgens hem nooit gekomen. Dat bleef maar doorsudderen. Wellicht is er achteraf wel een verband te leggen tussen het uitblijven van die vergunning en de eerder gemaakte fout van het toestaan van twee woningen, pal naast het bedrijf. Het een kan namelijk onmogelijk samen met het ander met een nieuwe vergunning.

Praatpaal

Toen de laatste drie jaar de procedures kwamen tussen de buren en de slachterij en ook de gemeente steeds als ‘praatpaal’ werd gebruikt om te zoeken naar oplossingen, raakte de boel in een impasse. Nog steeds is er een oplossing voorhanden. Cooymans wil best zijn bedrijfsvoering zoveel als mogelijk aanpassen aan de wensen van de buren. En anders wil hij ook zijn hele perceel van de slachterij, en zelfs zijn grond in Den Dungen West inzetten om het bedrijf te verplaatsen.

Eerst oost volbouwen

Op verzoek van gemeente en provincie lag er in december 2019 een principe-akkoord waarbij Cooymans zijn grond aan de Westkant van Den Dungen in zou brengen en de gehele verplaatsing van het bedrijf feitelijk door hem zelf gefinancierd zou worden. Deze door de gemeente voorgestelde oplossing werd op het laatste moment door de raad getorpedeerd. Eerst bouwen bij Jacobskamp ten oosten van Den Dungen en over een jaar of tien kijken we verder. Deze totaaloplossing ging aan de neus van Cooymans én de buren voorbij.

Dossier nog eens tegen het licht houden