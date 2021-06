Slachterij in Boxtel krijgt opnieuw tik op vingers en mag watertanks niet gebruiken

Zomerproef GFT ophalen in Gestel al in 2022

18 juni SINT-MICHIELSGESTEL - Het groente-, fruit- en tuinafval in Sint-Michielsgestel wordt vanaf volgend jaar in de zomermaanden al wekelijks opgehaald en niet pas vanaf 1 april 2023. Bovendien verandert de lengte van het wekelijks GFT ophalen. Niet van 1 april tot 1 november, maar alleen in de échte zomer: van 21 juni tot 21 september. Het CDA kreeg deze week de handen op elkaar om dat vanaf 2022 al in te voeren.