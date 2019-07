Slachterij Vion Food in Boxtel sluit deuren in de ochtend: ‘We nemen het zekere voor het onzekere’

Het bedrijf, een internationale vleesproducent van varkens- en rundvlees, heeft ‘uiteraard alle hittemaatregelen ingezet', vertelt Aschman. ,,Dat betekent dat wij woensdagmiddag dicht zijn gegaan: geen transporten meer na 12.00 uur. Ook vandaag, donderdag, werken we alleen in de ochtend. De ochtendploeg is om 4.00 uur in de ochtend begonnen, een uur eerder dan normaal het geval is.”

Inmiddels zijn de hekken van de slachterij gesloten. Zaterdagochtend, wanneer het bedrijf normaliter dicht is, ‘proberen we de productie op te vangen die we in de loop van de dagen niet konden verzorgen'. ,,De temperatuur blijft oplopen, dus sluiten we het bedrijf in de middag. Wij zijn een slachterij, nemen maatregelen voor ons bedrijf. We nemen het zekere voor het onzekere", legt Aschman uit.

Dierenarts

Ook plaatste Vion Food een extra overkapping voor de 'wachtende veewagens'. ,,En ligt er een wit doek op de grond waar water op wordt gespoten en hebben we ventilatoren voor de ‘wachtende wagens’ geplaatst”, vertelt de communicatiemedewerker. Met het commentaar van dierenwelzijnsorganisatie Animal Rights kan Aschman niet zoveel. ,,Ik ben geen dierenarts, ik kan daar moeilijk iets over zeggen. We doen er in ieder geval alles aan om het veevoer goed op te vangen", besluit ze.

Woensdag overleden honderden varkens bij een veeteelthouder in Middelharnis. De dieren stierven door oververhitting nadat de ventilatie was uitgevallen.