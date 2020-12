Slapen als een os in het dierenpension in Berlicum

Het is een gezellige beestenboel bij dierenvakantieboerderij De Lofert, in het buitengebied van Berlicum. De hondenafdeling van het pension zit nagenoeg vol: zo rond de zeventig viervoeters in bijna alle soorten en maten. Verder een tiental katten, enkele konijnen en één edelpapegaai. ,,Alle dieren zitten veilig -al dan niet in een eigen hok- in ons binnenverblijf met dikke muren, onder een goed geïsoleerd dak. Mocht er in de wijde omtrek vuurwerk worden afgestoken, dan is dat vrijwel niet te horen”, vertelt eigenaar Harvy Schouten.

Volgens Schouten ontbreekt het de dieren werkelijk aan niets tijdens hun verblijf in het pension dat zelfs beschikt over vloerverwarming. ,,Ze kunnen een keer of vijf per dag rennen en ravotten in onze speelweiden. Daardoor slapen ze ‘s nachts als een os. Een boswandeling naar De Wamberg is óók mogelijk, al kost dat wat extra’s. Wat de diners betreft: onze gasten eten wat ze thuis gewend zijn, niet wat de pot schaft. Voor de meeste huisdieren is het dan ook geen straf hiernaartoe te gaan. Ze gaan gewoon even lekker met vakantie.”