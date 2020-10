Slapen met oordoppen in tegen herrie cafetaria Schijndel

Herman van Wanrooij stopt als wethouder in Boxtel, een bankier die nooit politicus is geworden

28 september BOXTEL - Herman van Wanrooij heeft zijn laatste begroting als wethouder financiën van de gemeente Boxtel gepresenteerd. Per 1 januari gaat de voormalige bankier met pensioen. ,,We schrijven in ieder geval zwarte cijfers en dat doet me deugd.”