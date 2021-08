Slapen naast de hinnikende paarden bij manege De Rekkendonken in Liempde

ZOMERSERIELIEMPDE - Vind je overnachten in een standaard hotel of stacaravan te gewoontjes? Wat dacht je van een nachtje slapen tussen de paarden van manege de Rekkendonken in Liempde?

In de bed and breakfast bij natuurgebied De Scheeken kraait in de ochtend geen haan, maar hoor je paarden hinniken. Het geluid vermengt zich met het gezang van vogels, het kwaken van kikkers en soms het geblaf van teckel Rutger en boerenfox Koosje.

Twee paardenboxen

De uit meerdere ruimten bestaande slaapaccommodatie grenst namelijk aan de stallen. Het is de ideale setting voor de ware paardenliefhebber. „Speciaal voor de gasten die hier overnachten, hebben we twee paardenboxen. Dus stel dat een ruiter te paard arriveert, dan is er meestal gelijk plek voor twee”, zegt Liane Schellekens (51) met een lach.

Liane Schellekens is dol op paarden. Als trainer/groom heeft ze internationale ervaring. In die hoedanigheid heeft ze vaker een rol vervuld tijdens de Paralympics

Oostenrijk

Liane runt het familiebedrijf samen met haar ouders Rien (78) en Ria (75), oudere zus Jolanda (56) en diens dochter Rinke (26). Behalve een ‘stalfunctie’ voor mens en paard is er een ruitersportschool, een wedstrijddecor voor de dressuursport, een midgetgolfbaan en zijn er allerlei andere recreatieve voorzieningen. De karakteristieke gevel aan de straatzijde, die zowel vanwege qua bouwstijl en de geraniums associaties oproept met Oostenrijk, wijst in de richting van verpozing en vermaak.

Quote De burgemees­ter zei: Rien ga aan de slag met je plannen. Zoiets zou nu niet meer kunnen Rien Schellekens

Groepsaccommodatie

„We zijn 48 jaar geleden op deze plek neergestreken", vertelt Rien. „In het begin hadden we in onze manege vier Gelderse paarden en vier New Forest pony's. Langzaam maar zeker groeide het aantal dieren. We bouwden ook een groepsaccommodatie voor zo'n veertig personen met stapelbedden. Voor klanten die les hadden, deelnemers aan ponykampen, scholieren, noem maar op. Ja, in die tijd kon alles. De toenmalige burgemeester Piet Smits zei ooit tegen me: 'Rien jongen, ga maar aan de slag met je plannen'. Zoiets zou nu vanwege allerlei regeltjes niet meer kunnen."

Dressuurruiters uit Israël

De manege was onder meer trainingscentrum voor een kwartet Israëlische dressuurruiters die in Liempde kwamen voor de Paralympics in Athene. „Dat was me wat”, herinnert Ria zich nog: „Van de ambassade kregen we een spervuur aan vragen over de veiligheid hier.”

In de jaren die volgden, is de capaciteit geleidelijk afgebouwd tot het huidige aantal van twaalf tot vijftien bedden. Ruim twee jaar terug vond er een flinke verbouwing plaats in het kader van de tv-realityshow ‘Hotel Rules’, waarbij Liane samen met Rinke een koppel vormden. Liane weer: „De andere koppels hebben toen de B&B en twee studio’s opgeknapt. Dat heeft geresulteerd in een landelijke industriële inrichting in combinatie met Brabantse gezelligheid.”

Prijs B&B: 85 euro inclusief ontbijt.