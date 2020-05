‘Slimme’ rattenval moet plaag tegengaan

SCHIJNDEL - Vooral ’s avonds laat rennen er hordes ratten door Schijndel. Het dorp is er klaar mee. ,,Als de gemeente hier niets aan doet, wordt het een gigaprobleem.” Meierijstad zet sinds kort ‘slimme’ rattenvallen in.

Vooral in het donker is het vreselijk op de Parallelweg in Schijndel, stelt Charmaine Broks. ,,Als ik met onze hond rondloop, zie je de ratten gewoon lopen. Heel vaak met tweeën. Ik schrik echt van de hoeveelheid. Iemand in de straat ving met een klem liefst 14 ratten in korte tijd. Dit kan nooit goed zijn voor de gezondheid van mensen in de wijk. Als de gemeente hier niets aan doet, wordt het een gigaprobleem.”

Het aantal meldingen van ratten in Meierijstad blijft toenemen. Vooral in Schijndel is het vaak raak. De Schijndelse Charmaine Broks is een van de vele inwoners van Meierijstad die er last van heeft. Oppositiepartij Hart stelde de ‘rattenkwestie’ deze week opnieuw aan de orde en vuurde kritische vragen af op het college van B en W.

Volledig scherm Henrie en Corrie van Geffen in 2019 bij de sloot langs de Eerdsebaan in Wijbosch, waar veel ratten verblijven. © Marc Bolsius

Wethouder Harry van Rooijen (VVD, openbare ruimte) kan bevestigen dat Meierijstad nog altijd niet verlost is van de rattenplaag. ,,Maar mensen moeten niet alleen naar de gemeente wijzen", stelt Van Rooijen. ,,Het blijft ieders verantwoordelijkheid. Ook burgers moeten ervoor zorgen dat de omgeving niet aantrekkelijk is voor ratten.”

61 meldingen van ratten in eerste kwartaal

Het aantal meldingen van ratten in heel Meierijstad nam toe. Waren dat er in het eerste kwartaal van 2019 nog 51, in het eerste kwartaal van dit jaar waren dat er 61. Die meldingen kwamen vooral uit Schijndel en Wijbosch, maar ook uit Veghel en Sint-Oedenrode en omliggende kerkdorpen. Het aantal geregistreerde meldingen in heel 2019 was 119, de ‘score’ ligt nu dus al op meer dan de helft daarvan.

Volledig scherm Wethouder Harry van Rooijen van Meierijstad. © Meierijstad Meierijstad stelt alles in het werk om ratten zo veel mogelijk te bestrijden. Zo werden al drie medewerkers van de buitendienst opgeleid als rattenbestrijder, een vierde is op komst. Bij meldingen probeert de gemeente ook om de omgeving onaantrekkelijk te maken voor ongedierte.

‘Intelligente’ rattenvallen

En sinds kort beschikt de gemeente over twaalf ‘intelligente’ rattenvallen. Van Rooijen: ,,In deze vallen zit digitale communicatietechniek, zodat onze medewerkers meteen kunnen zien of een val niet meer op scherp staat. Want als een val niet op scherp staat, kun je er net zo goed een schoenendoos neerzetten.”

Als een val niet meer op scherp staat, kan het zijn dat er een rat gevangen is. Maar het kan ook zijn dat de rat ‘gevlogen’ is of dat de val op een andere manier ‘onklaar’ is gemaakt. ,,Nu we een melding krijgen dat een val niet meer op scherp staat, scheelt dat onze medewerkers ontzettend veel tijd", aldus de wethouder. Naast die intelligente rattenvallen, leent de gemeente ook lokdozen uit aan inwoners.

Nieuwe campagne vanaf juni