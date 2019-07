Sloop bibliotheek Brenthof Gestel nabij

De laatste hobbel voor een onherroepelijke bouwvergunning voor de appartementengebouwen Dommelstaete en De Brenthof in het hart van Sint-Michielsgestel zijn genomen. Milieuvereniging Het Groene Hart Brabant, de gemeente Sint-Michielsgestel, Concept-NL (Brenthof BV) en Van Schijndel Bouwgroep uit Geffen zijn er samen uitgekomen hoe de gebouwen aan de Dommel worden gebouwd in Sint-Michielsgestel. Dat zegt Johan van de Ven van Concept-NL.

,,Met een goedgekeurde bouwvergunning kunnen we nu aan de slag. En daar zijn we blij mee”, zegt Van de Ven. ,,Allereerst komt nu de sloop van de oude bibliotheek De Brenthof in beeld. Daar wordt medio september mee begonnen. Daarna wordt het wel tegen het einde van dit jaar dat we een héél groot gat gaan graven. Want dan moet eerst de kelder worden gebouwd voor tachtig parkeerplaatsen.”