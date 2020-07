Sloop van 70 jaar oud jachthuisje in Boxtel is onvermijdelijk

DEN HAAG/BOXTEL – Het is de Schijndelse familie Akkermans niet gelukt de Raad van State ervan te overtuigen dat een voormalig jachthuisje en een paardenstal aan de Geelderseweg in Boxtel door hun lange geschiedenis mogen blijven staan.

In een definitieve uitspraak stelt het hoogste bestuursorgaan vast dat er nu eenmaal nooit vergunningen zijn verleend voor de gebouwtjes. Bovendien vallen de bouwsels niet onder het overgangsrecht, omdat die de afgelopen jaren nog zijn verbouwd. Vooral de paardenstal is aangepakt. Daar heeft de familie Akkermans een tiental jaar geleden een zadeldak op gebouwd.

Verder vindt de Raad van State niet dat de gemeente Boxtel keiharde toezeggingen heeft gedaan dat de bouwsels kunnen blijven staan. Volgens Akkermans heeft een gemeenteambtenaar in 2012 gezegd dat het jachthuisje, de paardenstal en andere bouwsels geen probleem waren. Hoewel er een nieuw bestemmingsplan op stapel stond waar de gebouwtjes niet in waren opgenomen. De Raad van State stelt dat er in dit geval geen keiharde toezeggingen zijn gedaan door het gemeentebestuur.

Niets doen

Bovendien is het de plicht van iedere burger om zelf wijzigingen in het bestemmingsplan bij te houden. Als een ambtenaar zegt dat je iets niet hoeft te doen, lijkt dat juist reden te meer om alles nog eens nauwgezet na te lopen, zo volgt uit de uitspraak. In ieder geval kan de gemeente Boxtel doorgaan met haar plannen om het jachthuisje en paardenstal geheel te verwijderen.

Notabelen gebruikten jachthuisje

Overigens stond het jachthuisje er al zeventig jaar. Het is ooit neergezet door een paar notabelen die het gebruikten om een jachtpartij te plannen, of, onder het genot van een hapje en drankje, bij te komen van een dagje knallen. De familie Akkermans kocht het jachthuisje plus wat hokken in 1999. Toen leek er niets aan de hand. Want het perceel waarop het jachthuis stond had een woonbestemming. Die woonbestemming is in 2012 vervallen en vervangen door een agrarische bestemming zonder bebouwing.

Akkermans had dat alleen kunnen voorkomen door in 2012 tegen het nieuwe, voor haar ongunstige plan in beroep te komen. Nu is dat te laat, een gepasseerd station, zo blijkt uit de uitspraak.