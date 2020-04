Sloop van oude Berlerode in Berlicum mag weer verder: veiligheid gaat vóór op rondfladderende vleermuizen

BERLICUM - Vanwege de veiligheid voor de buurt is het niet verantwoord om de sloop van het nog overeind staande deel van het oude zorgcentrum Berlerode in Berlicum uit te stellen. Tot die conclusie komt de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) na onderzoek.

De sloop was stilgelegd omdat er vleermuizen in het pand waren gevonden. Vleermuizen zijn beschermde dieren. De wet schrijft dan voor dat deze dieren eerst de kans moeten krijgen zich ergens anders te 'nestelen', waarna het werk weer verder kan. Maar in dit geval heeft de ODBN toch de veiligheid bovenaan gezet.

Blij dat de sloop verder kan

Hugo Geerlings, manager projectontwikkeling bij Hendriks Coppelmans uit Uden, is blij dat de sloop verder kan. ,,Het restanten van het gebouw staat inderdaad op half elf. Dat is niet veilig om het zo nog een tijd te laten staan. We informeren de buurtbewoners dat we morgen (vrijdag) weer verder gaan met de sloop.”

Rondfladderende vleermuizen

Het voormalige verpleeghuis stond een jaar of zeven leeg en was flink in verval geraakt. Voor veel omwonenden was het bouwval een doorn in het oog. In maart werd al gestart met het verwijderen van asbest. En vorige week begon de sloop, die daarna stil kwam te liggen toen er vleermuizen in het gebouw rondfladderden.

32 huurappartementen