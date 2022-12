Sloop witgele kruisgebouw voor nieuwe appartementen

In het gebouw Groot Grinsel 12-18 zitten nu zes appartementen. Omdat ze gedateerd zijn wil Woonmeij de boel plat laten gooien en er negen nieuwe appartementen laten bouwen in drie bouwlagen. De gemeente Sint-Michielsgestel staat positief tegenover het plan en wil er aan meewerken.

In de buurt is er voldoende parkeergelegenheid om negen appartementen te realiseren. Het plan moet nog wel de hele procedure door voordat het gestalte kan krijgen. Het gebouw heeft jaren lang dienst gedaan als witgele kruisgebouw in Den Dungen en ligt vlak bij het beroemde cafetaria 't Pleintje, dat een hoofdrol speelde in de films van de New Kids.