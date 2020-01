Sloopkogel maakt plek voor Arie's ideale dorpscentrum

HUISarts

9:02 Deze week is het weer tijd voor bloed prikken, schildkliermedicatie finetunen en mijn herhalingsuitstrijkje. Nee, niet bij internist of gynaecoloog, gewoon bij de huisarts. En als ik wil kan ik hier ook terecht voor een ooglidcorrectie, geestelijke gezondheidszorg en botox. En dan vinden ze het gek dat er in Nederland een huisartsentekort is?