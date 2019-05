Smaakvol eten & drinken van start op 'A-locatie' aan Berlicums Mercuriusplein

Monumentje voor Greta Spitzer in Sint-Michiels­ges­tel

8:47 SINT-MICHIELSGESTEL - Er komt een nieuw herdenkingsmonument bij in Sint-Michielsgestel. Waarschijnlijk in de vorm van een Stoleprsteine (struikelsteen). Dat wordt een monument voor de Joodse Greta Spitzer, de 23-jarige lerares die werkte op de katholieke dovenschool van Kentalis in Sint-Michielsgestel.