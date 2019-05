Smaakvol maakt vliegende start in De Uitkijk in Berlicum

BERLICUM - Smaakvol eten & drinken is in het splinternieuwe gebouw De Uitkijk op het Mercurius-plein in Berlicum aan een vliegende start begonnen.

De kans om een horecazaak te beginnen op een A-locatie krijg je niet zo vaak. Dus grepen de eigenaren van Smaakvol, Bert en Lia Sterkenburg, die met twee handen aan en zochten na vijf jaar in de Kerkwijk de reuring van het plein op. Afgelopen weekeinde draaiden ze voor het eerst hun nieuwe zaak op de kop van het Mercuriusplein in De Uitkijk, met boven hen een paar appartementen.

Concept

,,We zitten hier echt prima. Op de Kerkwijk hebben we vijf jaar mooi gedraaid. Maar dit is natuurlijk een echte A-locatie. Vandaar dat we ook wat hebben uitgebreid. Zowel qua tijden als qua concept”, geven Bert en Lia Sterkenburg aan.

Een jaar of vijftien geleden begonnen Bert en Lia, beiden werkzaam in de zorg, met ambulante begeleiding van mensen met een psychische achtergrond. Dat bedrijf heet Trajectvol. Daaruit ontstond later Smaakvol, een horecabedrijf waarin mensen met een beperking die in de horeca willen werken worden begeleid.