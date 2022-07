Smakelijke anekdotes en soms wat gesteggel in film over De Groote Waterloop

LIEMPDE - Ten zuidoosten van Liempde, tussen het dorp en natuurgebied de Scheeken in, stroomt de Groote Waterloop. Lieke Faber maakte een film over de verhalen die de beek met zich meedraagt.

Verhalen optekenen over de gebeurtenissen en ontwikkelingen die zich de afgelopen eeuw (en verder terug) rondom de beek de Groote Waterloop afspeelden, dat was de opdracht die filmmaakster Lieke Faber kreeg van Mozaïek Dommelvallei en gemeente Boxtel.

Ook de vorm werd gegeven: ‘oral history’. Of in goed Liempds ‘mondelinge geschiedenis’. Mensen over ‘vrùger’ laten vertellen dus, en dat kunnen er in het kerkdorp een heleboel, zo bleek woensdagavond tijdens de première van de bijna een uur durende documentaire ‘De Groote Waterloop’ in D’n Liempdsen Herd.

De slanke sleutelbloem

Ger van den Oetelaar van Natuurwerkgroep Liempde en de ‘natuurprofessor’ van de regio opent de film. ,,Het is geweldig om zo’n identiteit te hebben. Het landschap hier is verbonden met populieren, met leembossen, met de bosanemoon. En met de slanke sleutelbloem, die verkocht mijn moeder vroeger op de Bossche markt.”

Quote Veel mensen gaan er vanuit dat geschiede­nis opgetekend in een krant of boek altijd de absolute waarheid betreft, maar dat is niet zo Lieke Faber, Filmmaakster

Veel wetenswaardigheden passeren. Kees Quinten, gids van SPPiLL, vertelt over het voorpootrecht, ooit bedacht door de Hertog van Brabant. Jan van de Wiel heeft het over de strijd tussen de vele Liempdse klompenmakers en de luciferfabrieken, over wie de beste populieren kreeg voor hun product en Sjors de Kort van Brabants Landschap oreert over de kleine ijsvogel en de boomkikker in het gebied.

Zes of zeven bruggen?

Erfgoedvereniging Kèk Liemt voorzag Faber van de nodige namen en ideeën. Gewapend met haar camera trok ze met velen het veld in. ,,Ik merkte dat veel in basis dezelfde verhalen steeds net met een andere insteek worden verteld”, aldus Faber. ,,De vraag ‘Is dat wel zo?’ is altijd goed om te stellen. Veel mensen gaan er vanuit dat geschiedenis opgetekend in een krant of boek altijd de absolute waarheid betreft, maar dat is niet zo.”

Zo schreef Arnold van den Broek van Erfgoedvereniging Kèk Liemt ooit dat er over De Groote Waterloop zeven bruggen liggen. Faber telde ze na en kwam maar tot zes. In de film gaan ze in conclaaf.

Ook over de oorsprong van het riviertje is wat gesteggel. Frans van Boeckel, eigenaar van Landgoed Velder, toont Faber in de film een ‘gat’ als begin van ‘de loop’ zoals deze in de volksmond wordt genoemd. Van den Oetelaar ziet het anders. ,,Het begin is geen gat, maar een ‘overlaat’.”

Kobus

Door het aanwezige publiek gaat een golf van herkenning wanneer het over het bekende dorpsfiguur Kobus gaat, knecht op de Gerritshoeve, die van 1913 tot 1992 aan de Broekdijk stond. Theo Bressers groeide er op, samen met Kobus.

,,Hij was verstandelijk beperkt en heel aardig. Ik heb van hem leren fluiten.” Er gaan geruchten rond dat Kobus niet goed behandeld werd. Theo heeft daar nooit iets van gemerkt. ,,Het verhaal dat hij nooit in bad ging, klopt wel. Er was nog geen stromend water.”

De documentaire van Faber is smullen voor wie van smakelijke anekdotes houdt. Twaalf korte filmpjes zijn via QR-codes te bekijken langs de onlangs geopende wandelingen De Rouwbommel en ’t Meulke. De totale film is ook zien op het YouTube-kanaal van SPPiLL.