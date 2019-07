Smid bezorgt de begraafplaats in Gestel nieuwe klok

Donderdagmiddag legde Wim van den Helm de laatste hand aan een mooi stukje vakmanschap. Nog wat ruwe kanten aan de zogeheten klokkenstoel sleep hij glad. Al veel eerder stookte hij in zijn smidse het metaal witheet, klopte het met hamers in juiste vorm, boog er sierlijke krullingen in en, zegt hij, ‘ik heb ook het kruis opgestuikt’. Een nadere blik toont aan wat de smid bedoelt. De uiteinden van het kruis lopen ietwat breder uit.

Niet alleen de smid is tevreden over de begraafplaatsklok, ook het kerkbestuur van de zeven dorpen grote parochie. Begraafplaatsbeheerder Ad Vriens vindt het persoonlijke initiatief van de smid helemaal passen bij de wensen vanuit de parochie. ,,Het is onze wens dat alle begraafplaatsen een klok hebben”, zegt Vriens. ,,Nu is het zo dat we bij een uitvaart de klokken acht minuten laten luiden, voor mensen die vanuit de kerk naar het kerkhof gaan. Ook voor degenen die niet voor een kerkdienst kiezen, zal dan de klok op de begraafplaats luiden.”