Smitsorgel Den Dungen in puzzelstukjes bij restaurateur Pels & Van Leeuwen

Voor een leek lijkt het wel op een monsterklus. Want op verschillende plaatsen in de Bernadettekerk in Rosmalen staan rijen orgelpijpen, bakken vol met kleinere orgelpijpen, windlades en verbindingsstukken van het oude Smitsorgel uit de Jacobus de Meerderekerk in Den Dungen.

Overal in de wereld orgels restaureren

Orgelmakerij Pels & Van Leeuwen is wel wat gewend. Het gerenommeerde bedrijf dat al sinds 1903 in bedrijf is, heeft wel ingewikkelder klussen gehad. Toch is Rochus van Rumpt van Pels & Van Leeuwen heel blij om dit Brabantse orgel onder handen te nemen. ,,We hebben overal in de wereld orgels waar we restauraties aan uitvoeren. Van Paramaribo tot in België. In Nederland zitten we ook in het Noorden. Maar hier zo ‘om de hoek’ in Den Dungen is toch ook mooi om te werken aan het Smitsorgel.”

Advies van Klokken en Orgelraad

En het niet zomaar een orgel. Roger van Dijk van de Katholieke Klokken en Orgelraad (KKOR) noemt het Smitsorgel uit 1867 in Den Dungen een zeer bijzonder orgel. ,,Het heeft in het seminarie in Haaren gestaan en is een Rijksmonument. In Haaren is het al twee keer verplaatst voordat het naar de Jacobus de Meerderekerk in Den Dungen kwam. De binnenconstructie van de orgelkast was in Den Dungen uiteindelijk niet sterk genoeg. De boel is verzakt en daardoor zijn de orgelpijpen krom getrokken.”

Kromme orgelpijpen

Met advies van de KKOR werkt Rochus van Rumpt nu aan de restauratie van het orgel. ,,Zo krom gebogen als deze orgelpijpen nu zijn, heb ik het nog niet vaak gezien. Er komt veel werk bij kijken om dat weer goed te krijgen. In feite moeten de voeten worden losgenomen waarna we de pijpwanden en voeten kunnen opvormen en strak maken. Dat kost veel handwerk.”

Noveenkaarsen

Nu het orgel toch een ‘medische keuring’ heeft ondergaan vindt Astrid Gradussen van de Werkgroep Restauratie Smitsorgel Den Dungen het heel fijn dat ook de onderliggende problemen van het orgel worden aangepakt. ,,Onze werkgroep heeft ondertussen veel geld ingezameld en fondsen aangeboord. Het kost alles bij elkaar iets meer dan een halve ton. Maar we zijn er bijna. Daarom verkopen we nog noveenkaarsen voor extra opbrengsten.”

Tegen Kerstmis of iets na nieuwjaar klaar

Rochus van Rumpt van Pels & Van Leeuwen verder: ,,Het zou jammer zijn als alle orgelpijpen straks weer prachtig functioneren, maar dat de balustrade en de constructie van de orgelkast straks weer nieuwe ellende veroorzaakt. Dus wordt die constructie ook aangepakt. Net als leren onderdelen van de windlades en de verbindingspijpjes tussen de windlades en de orgelpijpen. Want die oxideerden en verpulveren. Dus die maken we ook weer nieuw. We hopen rond Kerstmis of begin volgend jaar het orgel in Den Dungen weer spelend te hebben.”