Smitsorgel Den Dungen krijgt prachtige klankkleur weer terug

Vorig jaar werd ze vakkundig uit elkaar gehaald, het oude Smitsorgel dat in 1867 in Reek werd gebouwd. Het kwam in 1977 in Den Dungen terecht, nadat het eerst lange tijd dienst had gedaan in het groot-seminarie in Haaren. Gelukkig maar. Want in Haaren woedde een verwoestende brand. Dat had dit Rijksmonument zeker niet overleefd. Maar in Den Dungen was het stokoudje inmiddels toe aan een flinke opknapbeurt.