Snel plan voor bescherming Haarendael, weer Kamervragen over monument

Meierij­stad wil van 19.000 inwoners wat ze van hun buurt vinden

6 september VEGHEL/SCHIJNDEL/SINT-OEDENRODE - Omdat de gemeente Meierijstad nog geen goed beeld heeft van de leefbaarheid op verschillende plekken in de gemeente, krijgen 19.000 inwoners deze maand een brief in de bus met de vraag een leefbaarheidsenquête in te vullen. De gemeente hoopt dat zoveel mogelijk mensen van deze (grote) steekproef de enquête invullen.