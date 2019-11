Soap rond reclamezuil Boxtel: voorlopig geen mast langs A2

BOXTEL - Al ruim drie jaar praten ondernemers en de gemeente Boxtel over het plaatsen van een 25 meter hoge reclamezuil langs de A2. Een baken moest het worden. Maar voorlopig kom het er nog even niet.

Boxtel maakt 't, dat was de leus die op een enorme, 25 meter hoge reclamezuil langs rijksweg A2 zou komen blinken. Maar als er één ding niet wordt gemaakt, dan is het juist die paal. In ieder geval voorlopig niet. Gemeente en ondernemersvereniging SPIN praten (of beter gezegd: steggelen) er al ruim drie jaar over.

Het laatste plan om de zuil te bouwen langs de atletiekbaan van Marvel, leek het zowaar te halen, maar strandde in het zicht van de haven. ,,Het is eigenlijk best knap dat uiteindelijk een situatie die voor iedereen gunstig had kunnen zijn, nu alleen verliezers oplevert", vat SPIN-voorzitter Patrick van Loosbroek de zaak die als soap betiteld kan worden samen.

Quote Het is eigenlijk best knap dat uiteinde­lijk een situatie die voor iedereen gunstig had kunnen zijn, nu alleen verliezers oplevert Patrick van Loosbroek, SPIN-voorzitter

Kekke reclame

Over het doel van de toren waren ondernemers en gemeentebestuur het wel eens: een merkteken ter meerdere eer en glorie van Boxtel en het bedrijventerrein Ladonk. Met een scherm waarop kekke reclame zou verschijnen en daaronder de leus Boxtel maakt 't. Sinds 2016 duurt de speurtocht naar een geschikte plek langs de A2, een van de drukste wegen van Nederland. Het gemeentebestuur kwam uiteindelijk met een suggestie: naast de atletiekbaan van Marvel, waar al een wat lagere reclamezuil staat.

Quote De gemeente komt met het voorstel en diezelfde gemeente deponeert het even later in de prullenbak. Patrick van Loosbroek

Steeds hetzelfde liedje

Een doorbraak. Zo pikten de ondernemers de tip op en gingen er mee aan de slag. Ze huurden een architectenbureau in en vroegen uiteindelijk de vergunning aan. Die aanvraag kwam meteen retour. Met de boodschap: past niet in het bestemmingsplan. ,,Dan val je toch van je stoel", zegt Van Loosbroek. ,,De gemeente komt met het voorstel en diezelfde gemeente deponeert het even later in de prullenbak. Het is steeds hetzelfde liedje: er wordt iets zinvols geroepen, maar vervolgens wordt er niets mee gedaan."

Quote Er is niet toegezegd dat de mast bij Marvel kon komen. Zo'n paal past nergens in het bestem­mings­plan. Er is trouwens ook geen definitie­ve afwijzing, maar nader onderzoek aangekon­digd Eric van den Broek, Wethouder

Niet toegezegd