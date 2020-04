Sociaal werkbedrijf in Boxtel maakt tijdelijk gezichtsbeschermers

Esch eert weldoen­sters van weleer met kunstwerk, officiële onthulling pas na coronacri­sis

8:43 ESCH - Zonder enige ruchtbaarheid is onlangs een nieuw kunstwerk in Esch geplaatst. Vanwege de coronacrisis gebeurde dat zonder toeters en bellen en ook zonder publiek. Toch is het een bijzonder beeld: een eerbetoon aan de Zwarte Zusters van Esch. ,,En nu maar hopen dat de vijf zusters die nog leven in Nederland later bij de echte onthulling kunnen zijn”, zegt initiatiefnemer Martien van Beurden (73). ,,Dat kan pas als de corona-ellende voorbij is.”