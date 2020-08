Soms legt de Dommel het af tegen economische belangen: ‘Wij vinden dat ‘groene levensader’ leidend moet zijn’

DE GROENE LEVENSADERBOXTEL - Er kronkelt een riviertje door je dorp. Bijzondere flora groeit welig tegen de oevers van de Dommel, de waterspitsmuis en kamsalamander vermaken zich er prima, zo in hartje Boxtel. Tegelijkertijd wil het dorp groeien. Moet er soms gebouwd worden. En daar knelt het. Dus nam Boxtel een opvallend besluit: bij toekomstige ontwikkelingen moet rekening gehouden worden met de ‘Groene Levensader door Boxtel’. Dat is inmiddels twintig jaar geleden. Vandaag aflevering 3. De constante afweging van belangen aan de Dommel-oever.

Heel mooi. Dachten bewoners van onder meer de Deken Broekmanlaan in Boxtel. Hun tuin grenzend aan het Smalwater met aan de overkant zicht op de historische pastorietuin van de Heilig Hartkerk. Een plek, midden in de bebouwde kom, die van de visie ‘Groene Levensader door Boxtel’ een fraai etiket kreeg opgeplakt: een parkje voorzien van een poel, een hotspot voor dier en plant dus. Genoemde Boxtelaren waren in hun nopjes.

Van groene oase naar stenen

Dat dreigt enigszins anders te lopen in de nabije toekomst: geen idyllische groene oase, maar stenen. Er ligt een plan om in de pastorietuin een uit de kluiten gewassen woonzorghuis voor senioren met dementie te bouwen en ook nog eens zeven woningen. Waarmee de historische omgeving, want ingepakt tussen rijksmonumenten zoals de Heilig Hartkerk en het Ursulacomplex, een heel andere aanblik zal krijgen.

Dat door de omwonenden zo op prijs gestelde ‘tuinplan’ is vastgelegd in de ‘Groene Levensader door Boxtel’. De visie waarmee het gemeentebestuur de rivier de Dommel en de zijarm het Smalwater twintig jaar geleden bescherming bood en een toekomst gaf als natuurgebied in de bebouwde kom. ,,Een mooi voorstel in onze ogen”, zegt Ger Daverveld, een van de omwonenden. ,,Het uitgangspunt van de ‘groene levensader’ was om geen woningbouw toe te staan. De vraag was in feite slechts of de hele tuin moest worden omgetoverd tot een parkje of een flink deel.”

Dilemma

Hier komt evenwel het grote dilemma van de ‘groene levensader’ aan de oppervlakte. ,,Een ideaalbeeld, een scenario wat eventueel het best is om te doen. Niet wat er per se moet gebeuren”, zegt wethouder Peter van de Wiel daarover. ,,Het is niet dat wij de uitgangspunten zonder blikken of blozen aan de kant schuiven, maar op sommige plaatsen langs het water spelen ook andere zaken. Zoals in de pastorietuin. Dan maak je als bestuurder een keuze en die viel in dit geval op het economisch belang van woningbouw.”

Dat is niet altijd gemakkelijk, maar wel wat een gemeentebestuur behoort te doen, benadrukt de wethouder. Wat het zwaarst is, moet het zwaarst wegen. ,,Wij vinden dat de ‘groene levensader’ leidend moet zijn in de pastorietuin en zullen ons dus ook verzetten tegen de bouwplannen”, kondigt Daverveld al wel aan.

Alarmbellen

Wethouder Van de Wiel stond een paar jaar geleden aan de andere kant van Boxtel wel pal voor de natuur. ,,Dat was nodig op het moment dat de projectontwikkelaar van het terrein van de oude wasserij aan de Eindhovenseweg ging adverteren met de slogan ‘wonen aan het water’ voor zijn nieuwbouwproject Hobbendonk”, herinnert Toine Cooijmans van de Natuurwerkgroep Boxtel zich. Bij Cooijmans cs gingen direct de alarmbellen af: En de ‘groene levensader’ dan?

,,Dat bleek nog niet zo vanzelfsprekend. Want toen we er contact over opnamen met eerst de ambtenaar en daarna ontwikkelaar Imvest, bleek de naam ‘groene levensader’ onbekend”, aldus Cooijmans. En waren dus ook zaken als voldoende afstand houden van de Dommel niet aan de orde geweest bij de plannenmakerij die al in een flink gevorderd stadium was. Wat volgde was veel overleg. ,,Want wat ons betreft moesten de plannen worden aangepast. Verder weg van de Dommel. De ecologische verbindingszone was in het geding.”

Raad van State

Cooijmans weet nog dat de ontwikkelaar niet meteen stond te springen. ,,Gelukkig was de wethouder het met ons eens. En hield hij voet bij stuk met als resultaat dat de woningen nu minimaal 35 meter van de oever komen. Dat was aanvankelijk vijf.” Voor sommigen nog niet genoeg overigens. Milieuverenging Het Groene Hart bestreed tot en met de Raad van State tevergeefs zelfs dat uitgangspunt. Wilde minimaal een afstand van vijftig meter.

Cooijmans en ook de stichting Dommelbimd, waaraan hij nauw is verbonden, waren uiteindelijk wel tevreden. Zeker omdat de projectontwikkelaar, die nog met de bouw moet beginnen, het beheer van de extra strook groen in handen zal stellen van de stichting, die aan de overkant van de Dommel het beekdal van 6,5 hectare ontwikkelt en beschermt. ,,Het stelt ons in staat zo ook de verbinding te leggen met Dommelbimd en Stapelen. Zodat Boxtel er uiteindelijk ook iets mee opschiet in de vorm van een nog mooier natuurgebied.”

‘Platanen in Dommeldal? Dat verzin je toch niet’ Boxtel. Voor het oog van een ‘eenvoudige’ voorbijganger kan het zo maar een mooi plekje lijken. De stek tussen de oever van de Dommel en Villa Catharina aan de Bosscheweg. Grazende koeien, mooie waterpoel en twee platanen die wat uit de toon vallen. ,,Wat uit de toon? Die bomen horen natuurlijk niet in het Dommeldal”, reageert Toine Cooijmans van de Natuurwerkgroep Boxtel. Zoals hij ook gruwt van de waterplas die in het midden van het weiland ligt. Met steevast een reiger als ‘vaste bezoeker’. ,,En dat zegt genoeg. Omdat die plas in verbinding staat met de Dommel zit er ook vis in. En dat is voor een poel juist niet te bedoeling. Die moet andere diersoorten en planten de kans geven, die geen last mogen hebben van vissen.” Met succes zijn aanpassingen in het Dommeldal op die plaats aangevochten door onder meer de Natuurwerkgroep. Ook omdat ze in strijd waren met het bestemmingsplan. ,,Het betekent dat het veranderd moet worden. Het is nu aan de gemeente om dat met de eigenaar te regelen.” Villa Catharina is al vanaf 1899 een markant punt aan de noordelijke toegang tot Boxtel. De villa, genoemd naar de zus van de eerste bewoner -Jan van der Eerden- bood in de loop der tijd onderdak aan onder anderen twee burgemeesters en schrijfster Marie Ghijsens. Lange tijd was het ook een hotel, café en restaurant, tot begin jaren negentig. Tussen 2003 en 2008 werd de villa door de huidige eigenaar Nijs van Hekezen gerestaureerd.