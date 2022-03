Sonja moest Splinter Chabot drie keer afbellen in coronatijd: ‘Nu komt hij eindelijk naar Schijndel’

Francisca­nes­sen verlaten hun moederhuis in Veghel, en niet iedereen zal terugkeren: ‘Heel emotionele dag’

VEGHEL/WIJBOSCH - Ze zijn weg uit Veghel, de zusters Franciscanessen. Woensdagochtend in alle vroegte zijn ze met de bus opgehaald; verhuiswagens brachten hun spullen van het moederhuis naar het voormalige Sint-Annaklooster in Wijbosch. ,,Het is toch even slikken", zegt moeder overste zuster Gerda.

