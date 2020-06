SP Boxtel: 'Bereiken van allochtone Boxtelaren kan beter'

BOXTEL - Bereiken van kwetsbare groepen zoals laaggeletterden en allochtonen moet beter in Boxtel. De initiatieven die daartoe zijn genomen, zijn dood gebloed. De SP pleit nu voor nieuw elan. ,,De schouders er onder", is de oproep aan het college.

De bedoelingen waren goed. Voor de thema's integratie en minderheden was aandacht in Boxtel. Maar initiatieven, zoals een in 2003 gepresenteerde nota, het rapport 'De weg naar integratie' en ook de werkgroep allochtonen, stierven allemaal een zachte dood. ,,Dus tijd voor nieuw elan, de schouders er onder", is dan ook de oproep van de Socialistische Partij in vragen aan het college.

De SP, met wethouder Eric van den Broek vertegenwoordigd in dat college, constateert namelijk dat er extra aandacht nodig is voor laaggeletterden, mensen met weinig inkomsten en vooral allochtone Boxtelaren. ,,In veel gemeentelijke stukken wordt met geen woord over deze doelgroepen gerept", stelt fractievoorzitter Dave van de Ven. Hij noemt de notitie 'Samen ouder worden in Boxtel', het energiebeleid en zelfs de informatievoorziening over de coronacrisis als voorbeelden. ,,Daarin had wat ons betreft veel gerichter aandacht kunnen zijn voor de moeilijk bereikbare groepen."

Vragen

De SP wijst in de vragen op negentig nationaliteiten die in Boxtel wonen, met van oudsher grote groepen Turkse, Marokkaanse en Pakistaanse inwoners. ,,Mensen die meer aandacht verdienen in gemeentelijke plannen en trajecten."

Het is daarom niet alleen van belang dat de kwetsbare groepen continu op de radar staan van de lokale overheid, maar dat er wat betreft allochtone Boxtelaren nieuw beleid komt. Dat ze gaat helpen bij zaken als invullen van formulieren, taalachterstanden aanpakt, hulp biedt aan jongeren bij het vinden van een stageplaats en ook aparte wensen in kaart brengt zoals de mogelijkheden voor islamitisch begraven.

Aan het college wordt gevraagd een initiatief te nemen dat vertegenwoordigers van belangengroepen en burgers mobiliseert om allereerst behoeften in kaart te brengen.

Actief meedenken

,,Via een online platform, straks weer met fysieke bijeenkomsten, enquêtes, persoonlijke gesprekken, sociale media en bijvoorbeeld ook via de werkgroep Samen ouder worden in Boxtel. Wij willen daarin actief meedenken', aldus de partij.