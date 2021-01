SP Boxtel wil einde aan stilte rond nieuwe coalitie: ‘Niets meer gehoord buiten een paar nietszeggende regels’

BOXTEL - De SP is de stilte rond de coalitievorming in Boxtel zat. De partij, zelf niet bij de gesprekken betrokken, zegt dat het tijd is dat de letterlijk oorverdovende stilte wordt doorbroken.

De SP wil nog deze week van informateur Fons Naterop weten hoe het er voor staat met de gesprekken tussen BALANS en Combinatie95 over de vorming van een nieuw college in Boxtel. Beide groeperingen praten daarover al sinds eind november.

,,Sindsdien hebben we, op een persbericht met een paar nietszeggende regels net voor kerst na, niets meer gehoord", schrijft de SP in een brief aan de informateur. De socialisten pleiten daarom voor meer publieke terugkoppelingen.

Informateur Naterop liet maandag nog weten dat de onderhandelingen in feite pas na kerst van start zijn gegaan. ,,In december is vooral informatie uitgewisseld. De komende weken hebben we nodig voor de echte onderhandelingen." Over de inhoud wil Naterop voorlopig niets kwijt. ,,Een broedende kip moet je niet storen", aldus de oud-burgemeester van Boxtel.

Drempels

De uitslag van de extra gemeenteraadsverkiezingen van 18 november verstrekten BALANS (van vijf naar zeven zetels) en Combinatie95 (bleef op vijf) een meerderheid in de raad en gingen beide partijen in onderhandeling over de vorming van een nieuw college. Sindsdien is het dus stil.

De SP wil weten hoe het zit. 'Hoe loopt het proces? Welke zaken zijn besproken? Waar liggen de hoogste drempels?', zijn wat vragen die de partij heeft. Verder vindt de SP ook dat de inwoners er recht op hebben meer te horen over de onderhandelingen. ,,In ieder geval wat de belangrijkste punten en overwegingen zijn."

‘Het is niet goed voor Boxtel alshet te lang gaat duren’

Andere fracties hebben minder moeite met de gang van zaken. ,,Natuurlijk wil je meer weten en duurt het lang", zegt Fred van Nistelrooij (INbox). ,,Partijen moeten wel de ruimte hebben en ongestoord kunnen overleggen. Dat is hoe het gaat. Als het voor Boxtel maar een goed beleid oplevert." Vera Brouns (CDA) zegt: ,,Misschien wel goed dat het stil is. Dat schept vertrouwen. Maar het is niet goed voor Boxtel als het te lang gaat duren."

Ook Rob Kuppens (VVD) snapt dat partijen vooralsnog zwijgen 'om daarmee het onderhandelingsproces niet te verstoren'. ,,Voor ons is het belangrijk dat er een finaal akkoord komt dat wordt besproken in de raad. Jammer dat het lang duurt. Het geeft aan dat het niet gemakkelijk is en dat is ook niet vreemd gezien de standpunten van beide partijen die soms ver uiteen liggen."