SP: Huurder in Boxtel is dupe van nieuwe woningtoewijzing

Het nieuwe regionale systeem voor het toewijzen van sociale huurwoningen pakt dramatisch uit voor inwoners van de gemeente Boxtel. Dat stelt de Socialistische Partij in kritische vragen aan het college. Volgens de SP is de gemiddelde wachttijd door de per juli veranderde manier van toewijzen via Woonservice Regionaal flink gestegen. ,,Boxtel wordt min of meer gestraft voor het investeren in sociale woningbouw”, aldus de socialisten. Want: ,,In Boxtel zijn de afgelopen jaar relatief meer sociale huurwoningen bijgekomen dan in andere gemeenten. Maar dit helpt onze inwoners nu niet sneller aan huizen.”