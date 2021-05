SP in Boxtel: ‘Sloop van deze wijk betekent einde van bijzondere bouwstijl ... en er zijn al zo veel oude gebouwen verdwenen’

Brouwerij Sint Servat­tumus in Schijndel: stuk kleiner, maar méér bier

13 mei SCHIJNDEL - Bierbrouwerij Sint Servattumus in Schijndel is de helft kleiner, maar de productie steeg met zeker 10.000 liter per jaar. ,,We hadden hier geen coronasteun nodig”, zegt Carli van den Ekart, die twee nieuwe partners heeft. ,,Mijn broer wilde de brouwerij in ere houden.”