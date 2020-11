SP-partijleider 'gewoon’ op werkbezoek in Boxtel

BOXTEL - Waar partijen als D66 en BALANS in Boxtel stoppen met fysieke activiteiten in kader van de verkiezingscampagne vanwege corona, brengt SP-partijleider Lilian Marijnissen vrijdag nog wel een bezoek aan het dorp. Zij zal onder meer over de weekmarkt wandelen.

Vermijd drukte, blijf thuis tenzij het niet anders kan. En de maximale groepsgrootte buiten is twee personen. Harde maatregelen om het coronavirus er onder te krijgen. Ze weerhouden SP-partijleider Lilian Marijnissen er niet van een werkbezoek te brengen aan Boxtel in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen van 18 november. Terwijl andere partijen juist hun fysieke campagneactiviteiten in aanloop naar de verkiezingen van 18 november staken. Zo zette D66 onder meer een streep door een eventueel bezoek aan Boxtel van minister Sigrid Kaag.

Marijnissen wandelt in de ochtend over de weekmarkt, praat met ondernemers en bezoekt het Wereldhuis en ook de Voedselbank. Alles staat uiteraard in het teken van de crisis van dit moment en het bezoek zal geheel coronaproof verlopen, verzekert wethouder en SP-lijsttrekker Eric van den Broek. ,,Door de crisis is het moeilijk de verkiezingen onder de aandacht te brengen. Dit helpt daarbij. Het bezoek staat geheel in het teken van corona. Met voldoende afstand, groepsgrootte en het dragen van mondkapjes.”

Het gaat aldus de SP-lijsttrekker om een werkbezoek van een politiek leider uit de Tweede Kamer. ,,Juist om lokaal te zien en te horen wat corona voor impact heeft op mensen. En daarover te praten met onder anderen ondernemers en vrijwilligers." Het bezoek van Marijnissen is vanwege de maatregelen kort. ,,De wandeling over de weekmarkt is echt niet om lange gesprekken te voeren en publiek te mobiliseren. Het is wel goed om ook daar de impact van corona met eigen ogen waar te nemen. Ook om te zien wat de maatregelen in de praktijk betekenen en wat de politiek in Den Haag en ook in Boxtel er mee kan."