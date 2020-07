Spaarpot Gestel raakt snel leeg, ‘Bezuinigingen gaan zeker pijn doen’

SINT-MICHIELSGESTEL - Sint-Michielsgestel duikt stevig in de min. Het gemeentebestuur kondigde dinsdag na de laatste vergadering voor het zomerreces een forse bezuiniging aan. ,,Dit is nieuws waar je niemand blij mee maakt", stelt wethouder Ed Mathijssen.

Nu al ruim een miljoen euro tekort. En ook voor de gemeente Sint-Michielsgestel is het jaar nog maar net over de helft. Daarom kondigt het college van burgemeester en wethouders forse bezuinigingen aan van zo'n beetje 10 procent op alle investeringen. Dit is nodig om gaten in het gemeentelijke huishoudboekje te voorkomen, zo melden B en W.

‘We ontkomen er niet aan’

Het college had graag beter nieuws gemeld na de laatste vergadering voor de zomervakantie, aldus wethouder Ed Mathijssen (PPA) van financiën. ,,Dit is nieuws waar je niemand blij mee maakt. Zeker ook omdat we nog niet eens zo heel lang geleden ook al een stevige bezuinigingsoperatie hadden. Maar we ontkomen er niet aan. We gaan van een positief resultaat van acht ton naar een tekort van ruim een miljoen euro. Het is bij ons net als thuis. Als er onvoldoende geld binnenkomt en de spaarpot steeds leger raakt, moet er een streep door bepaalde wensen.”

Landelijke bezuinigingen

De tekorten zijn vooral ontstaan door landelijke bezuinigingen op onder meer het gemeentefonds, jeugdzorg en Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), taken die al jaren terug door het rijk naar gemeenten zijn verplaatst. Toevallig kondigde de gemeente Zoetermeer deze week een actie aan. De gemeenteraad van Zoetermeer vindt dat de rijksoverheid te weinig euro’s beschikbaar stelt voor gemeentelijke taken, zoals jeugdzorg en Wmo. Daarom werd gekozen voor een actiecomité, dat andere gemeenteraden moet aansporen ook in actie te komen tegen het rijk.

Coronacrisis

Uit onderzoek van Een Vandaag en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) bleek dat al ruim 100 gemeenten hun begroting van 2020 niet of nauwelijks sluitend kregen. Voor de komende begroting (2021) wordt het volgens de VNG nog veel erger. Dit heeft ook te maken met de coronacrisis, al kondigde het kabinet aan dat gemeenten hier niet financieel onder mogen lijden.

‘Dat gaat zeker pijn doen’

Volgens Mathijssen trekken onder meer extra taken in het sociaal domein de spaarpot van Sint-Michielsgestel leeg. ,,Het is echt noodzakelijk dat het Rijk nu structureel met meer geld over de brug komt", aldus de wethouder. Mathijssen verwacht dat een bezuiniging van tien procent op alle investeringen nog niet voldoende is voor de komende jaren. ,,Voor de periode na 2024 komen we dan nog steeds structureel geld te kort. In de zomer gaan we ons daarom beraden op voorstellen om ook die tekorten aan te pakken. En dat gaat zeker pijn doen.”