Spaarvarken Gestel moet voller voor nieuwe schoolgebouwen

Grijze kliko Gestel puilt steeds verder uit: nieuwe ingrepen noodzake­lijk

SINT-MICHIELSGESTEL - Steeds minder afval in de grijze kliko in Sint-Michielsgestel? Vergeet het maar. In plaats van de zo gewenste afname naar 100 kilo restafval per inwoner per jaar in 2020, stevende Gestel in dat jaar af op een toename in tegenstelde richting: naar 140 kilo. Heeft Gestel het paard achter de wagen gespannen?

21 september