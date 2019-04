Spannende momenten bij uitreiking eerste cultuurprijs Meierijstad

Louise Stiphout uit Boxtel naar de battles bij The Voices Kids

15:06 BOXTEL - De 14-jarige Louise Stiphout uit Boxtel mag 12 april in de battles van The Voice Kids op RTL weer optreden. Met het nummer ‘Don’t you worry ‘bout a thing van Stevie Wonder deed ze in de eerste aflevering van de Voice Kids dit seizoen binnen 26 seconden alle stoelen draaien.