Speciaal voor Market Garden: flower power op de Vlagheide

Sint-Michiels­ges­tel maakt vaart met plannen: gemeente wil af van ál het restafval

9:22 SINT-MICHIELSGESTEL - Ambitie te over bij de gemeente Sint-Michielsgestel als het gaat om duurzaamheid: zo kan het aantal kilo's restafval per inwoner best naar nul kilo per jaar. In september praat de gemeenteraad er over.