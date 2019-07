Spectrum Podium in Schijndel heeft nieuwe naam en website

Update Groot drugslab ontdekt in vrijstaand huis in Esch: man en vrouw uit Hengelo en Hongarije opgepakt

3 juli ESCH - In Esch is woensdagochtend een groot drugslab gevonden in een vrijstaand huis aan het Broxven. In de kelder van het pand lag zeker 7.000 liter drugsafval. Twee mensen zijn opgepakt: een 49-jarige man uit Hengelo en een 40-jarige vrouw uit Hongarije. Zij waren op het moment van de inval aanwezig in de woning.