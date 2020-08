Spelen en leren tussen kippen, honden en moestuin

HAAREN - Kinderen die over het blotevoetenpad banjeren, de kippen voeren, met honden knuffelen of in de moestuin schoffelen. Het is dagelijkse praktijk in de nieuwe kinderzorgboerderij Ons Buiten in Haaren. Zes kinderen met het syndroom van Down of een beperking in hun horen of zien, komen er momenteel spelen én leren.

Droom

Die kinderzorgboerderij was de lang sluimerende droom van Monique Rijkers Idema (31), geboren in Boxtel, opgegroeid in Haaren en sinds acht jaar woonachtig in Den Bosch. Ze studeerde voor docent in Nederlandse gebarentaal, het basisonderwijs en speciaal onderwijs. Jarenlang werkte ze voor Kentalis in Sint-Michielsgestel en begeleidde ze kinderen thuis. ,,Ik wil kinderen dichter bij de natuur brengen en ze zelfstandiger en sociaal vaardiger maken zodat ze sterker staan in onze samenleving”, zegt Rijkers over haar motivatie om een nieuwe stap in haar loopbaan te zetten.

Dierenpension

Die stap werd ineens reëel tijdens een vrijwilligersfeestje van het lokale kindercircus Il Grigio toen ze met uitbaters Frans en Anjo Brock van dierenpension In ‘t Veld in Haaren in gesprek raakte. Die wilden al langer iets met zorg gaan doen, maar misten daarvoor de expertise. Ze vonden elkaar en in juni was Ons Buiten al een feit. Een werk in uitvoering, op een weiland van 5.500 vierkante meter naast het pension.

Kampvuurplek

Het terrein van de familie Brock aan de Heesakker is ingericht met speeltoestellen, veel jong groen, een kippenhok, moestuinen, een natuurtheatertje, een kampvuurplek en veel meer. Ingericht dankzij familie van de initiatiefneemster (pa heeft een leidinggevende functie bij een bekende Haarense boomkweker), vrienden, bekenden, sponsoren en Marktplaats. Kinderen kunnen er ook de honden en paardjes van het dierenpension verzorgen.

In hun eigen tempo

Monique Rijkers vangt kinderen op overdag (als ze niet naar school kunnen), na schooltijd, op vrije middagen, in het weekeinde en tijdens vakanties. Kinderen tussen 6 en 18 jaar, met het syndroom van Down of een gehoor- of visuele beperking. ,,Er komen nu zes kinderen, uit Gestel, Haaren, Vught, Oisterwijk en Den Bosch. De een wat meer uren dan de ander. Er is één begeleider op maximaal drie kinderen. Daarom werk ik samen met twee zzp’ers, een uit Haaren en een uit Schijndel. Wat we met de kinderen doen is maatwerk. Waar ze behoefte aan hebben. In hun eigen tempo. Het is zeker niet alleen spelen. Ook ontspannen, klusjes doen, dieren verzorgen, in de moestuin werken, het vergroten van hun sociale en hun schoolse vaardigheden. Overal zit een pedagogisch doel achter.”

Eigen label

Daarom heeft Monique Rijkers, moeder van een zoon van 1 jaar en een dochter van 3 jaar, ook een eigen label bedacht: KEiND, uitgesproken als het Engelse kind (vriendelijk, zachtaardig). De kinderen die bij Ons Buiten komen, maken kleine cadeau-artikelen als een notitiehoudertje, een boter-kaas-en-eieren-spel, een potloodhouder, maar ook eigengemaakte jam. Die kunnen ze zelf verkopen, bijvoorbeeld op een markt.

Uitbreiden

Hoewel Rijkers zegt van nieuwe uitdagingen te houden, is ze de kinderzorgboerderij begonnen voor de lange termijn. ,,Dit voelt als mijn roeping. Ik kan groeien tot wel twintig kinderen. En ik heb nog zoveel ideeën die ik hier kan verwezenlijken...” Hoewel de officiële opening van Ons Buiten nog plaats moet hebben, op 5 september, heeft ze al uitbreidingsplannen. Een pluktuin bijvoorbeeld, meer speeltoestellen, een andere, grotere binnenruimte, meer aanplant. ,,De kinderen die nu bij ons komen, mogen ook zeggen wat zij er graag bij willen hebben.”

Veel buiten

Hun begeleiding kan vergoed worden via de Wet Langdurige Zorg (WLZ) of Jeugdwet, via Het Persoonsgebonden budget (PGB). Waarom zouden ouders hun kinderen naar de kinderzorgboerderij brengen? ,,Omdat ze hier veel buiten zijn, we hebben specifieke kennis in huis om ze te laten leren en zelfstandiger te maken. En ook wel om de ouders te ontlasten; die hebben een gezin, werk, huishoudelijke taken. Wij kunnen ons volledig op de kinderen concentreren.”

‘Heel erg leuk’

Voor moeder Liesbeth van Herk (42) uit Haaren is het vooral het samenspel van zoon Teun (15) met de andere kinderen die Ons Buiten meerwaarde geeft. ,,Monique kwam al negen jaar bij ons aan huis om met Teun onder meer schoolse vaardigheden te oefenen. Hij gaat nu twee keer per week naar haar toe. Met groot plezier.” Teun heeft het syndroom van Down en een spraakbeperking. Toch vertelt hij dat hij het ‘heel erg leuk’ op de boerderij vindt. Wat hij er het leukste vindt? ,,Buiten werken.”

Groei

Buurman Frans Brock (58), eigenaar van de grond, ziet de ontwikkeling naast zijn dierenpension met plezier aan. ,,Wij doen mee om de kinderen. Hun plezier, hun groei, dat is onze beloning. Wij vervullen onze wens om ook zorg te bieden en Monique verwezenlijkt haar droom. En de kinderen genieten ervan.”

