Spijt na dood van Boxtelaar Henk van den Oetelaar valt verkeerd: ‘Maar ik heb niks met de moord te maken’

,,Ik heb niks met de moord te maken’’, zei de uit Litouwen afkomstige Ignaz P. (40) die via een videoverbinding vanuit de gevangenis in Grave was te zien en te horen in de Bossche rechtszaal. Op de publieke tribune zaten enkele nabestaanden. Een van hen reageerde hoorbaar en schamper op de mededeling van de verdachte dat hij ‘spijt had van wat er was gebeurd’.