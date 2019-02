Sporten en koken helpen in Meierijstad tegen ‘trap van ellende’

Een motorongeval in 2004 veranderde het leven van Marcel van Berkel (42) uit Sint-Oedenrode drastisch. Door blijvende pijnen kon de oud-marinier zijn werk in de telecomindustrie niet meer volhouden. Emotioneel ging het ook bergafwaarts. ,,Ik daalde steeds verder af", blikt hij terug. Toen ook zijn vriendin thuis kwam te zitten met een burnout en hun dochtertje een huilbaby bleek, raakte Van Berkel in een depressie. ,,Ik daalde heel snel af op de trap van ellende, je geld raakt op, je opties ook.”

De contacten met uitkeringsinstantie UWV hielpen hem ook niet erg om uit de bijstand te komen. ,,Bij het UWV dachten ze alleen maar in beperkingen en onmogelijkheden.” Pas in 2016 bij het eerste contact met een klantmanager van de - toen nog - gemeente Sint-Oedenrode vond Van Berkel de eerste treden omhoog. ,,Zij kwam met oplossingen in plaats van eisen, zij was de eerste die echt naar ons luisterde.”