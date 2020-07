Sporthal in Boxtel verandert voor even in moskee

BOXTEL - Niet moskee Al-Fath in Boxtel, maar sporthal De Braken. Hier komen moslims vrijdagochtend samen voor het gebed van het Offerfeest. ,,Door de coronaregels is onze moskee te klein, we zijn heel blij dat we kunnen uitwijken naar de sporthal", zegt woordvoerder Ahmed Bezbis.

In de sporthal is plaats voor maximaal 250 gelovigen. Bezbis: ,,We hebben twee zalen gehuurd. Een voor de mannen en een voor de vrouwen. Bij de vrouwen hebben we een groot scherm met luidsprekers, zodat zij ook de imam goed kunnen volgen.”

Het is voor het eerst dat de moslims in Boxtel moeten uitwijken voor hun gebed. ,,We verwachten zeker 150 mensen, dan is de moskee echt te klein omdat iedereen anderhalve meter afstand moet houden.”

Gezondheidscheck bij entree

In de sporthal krijgen gelovigen bij de entree een gezondheidscheck. Dat is zo afgesproken met de GGD Hart voor Brabant en de gemeente. Ook moeten zij hun contactgegevens opgeven. Vervolgens dient iedereen zich aan de coronaregels te houden. ‘Wens elkaar een gezegende eid op afstand‘, meldt het bestuur op Facebook. ‘Dus schud geen handen en geef elkaar geen knuffel.’ En: ‘Neem je eigen gebedskleed en een tasje voor schoenen mee.’

Volledig scherm Eerder werden al schoolexamens gehouden in sportcomplex De Baken in Boxtel, vrijdag is het de beurt aan moslims voor het Offerfeestgebed. © Jan Zandee/Fotobureau Bolsius

Verzoek om mondkapje mee te nemen

Het moskeebestuur verzoekt de moslims ook om een mondkapje mee te nemen, ‘om risico's op besmetting te voorkomen'. Bestuursleden en vrijwilligers lopen rond om iedereen naar hun gebedsplek te wijzen.

Quote Maar we zijn allemaal alert op het virus hoor Ahmed Bezbis , Moskee Al-Fath Boxtel Controleurs zijn aanwezig om te kijken of de aanwezigen zich aan de regels houden. ‘Moge Allah onze offers en onze inspanning accepteren en het die dag een succes maken. Amien', zo sluit het bestuur de boodschap op Facebook af.

Na het gebed vieren moslims meestal thuis het Offerfeest met hun eigen gezin. ,,En eventueel met familie en vrienden. Maar we zijn allemaal alert op het virus hoor”, aldus Bezbis. Het schapenvlees halen de Boxtelse moslims meestal bij islamitische slagers in Oirschot of Tiel. ,,Iedereen krijgt een bericht wanneer hij zijn vlees kan ophalen.”

Oproep: vier Offerfeest vooral thuis

Moslims die uitwijken voor het Offerfeestgebed vanwege corona, dat gebeurt op meer plaatsen. Zo houden moslims in Den Bosch het gebed op de velden van voetbalclub BVV. En burgemeester Aboutaleb van Rotterdam deed een oproep om het Offerfeest vooral thuis te vieren. En in kleine kring. Hij maakt zich ernstige zorgen over het stijgend aantal besmettingen in zijn stad. Het Offerfeest duurt het hele weekeinde.

Volledig scherm Sportcomplex De Braken in Boxtel doet vrijdag even dienst als moskee. © Jan Zandee/Fotobureau Bolsius