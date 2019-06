Spreekbeurt met paard in Helvoirt

Het paard is van Stoeterij C & S die sinds twee jaar in Helvoirt in gevestigd. Imara heeft er paardrijles. De eigenaars van de stoeterij, Chantal en Sebas Volker, vonden het uitstapje met Marjorie ook leuk. Sebas Volker: ,,Veel mensen denken dat een Arabische volbloed een heel temperamentvol, wild paard is. Maar dat is niet zo hoor". Marjorie bleef stoïcijns onder alle aandacht en alle kinderen die op haar rug klommen. Chantal Volker: ,,Terwijl ze toch pas een jaar onder het zadel is".