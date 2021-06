Spreekuurcentrum JBZ nu echt open

Boxtelse stilte voor de oranje­storm

16 juni BOXTEL Morgen is het zover, dan mogen ‘we’ weer het veld op. Dit keer tegen Oostenrijk. Waar nu vrolijk de vlaggetjes wapperen aan de Europalaan in Boxtel zal morgen flink worden gejuicht voor onze Oranje-leeuwen. Ze konden natuurlijk niet achterblijven als Europalaan als het gaat om het Europees Kampioenschap. What's in the name!