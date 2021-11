Sprookjesachtige Sinterklaasintocht in Schijndel

Buurt rond Buitenmuse­um Oud Herlaer krijgt wat ze wil: ‘Verkeer op afstand’

SINT-MICHIELSGESTEL - Zeker tachtig buurtbewoners in de omgeving van Oud Herlaer en Haanwijk in Sint-Michielsgestel krijgen precies wat ze willen. En dat is een bikkelharde garantie dat het kwetsbare natuurgebied straks niet overlopen wordt door bezoekers van het Buitenmuseum Oud Herlaer. Een nieuw museum dat moet landen in de oude boerderij ‘Out Herlaer.’

13 november