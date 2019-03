St. Patricksday in Boxtel bij Ierse sessie

Museum Boxtel wil dubbel zoveel bezoekers

16 maart BOXTEL - Jong is Museum Boxtel. Vijf jaar bestaat het slechts. De start was - op initiatief van de gemeente - het samenbrengen van vier heel verschillende collecties. Die van de stichtingen Hendrik Verhees en Piet Dorenbosch, het gilde Sint-Barbara & Sint-Joris en de devotionalia van Gaudete. Inmiddels is er een uniek museum ontstaan, vindt bestuurssecretaris Willem van Vossen. ,,Want het enige dat is gewijd aan de geschiedenis van Boxtel".