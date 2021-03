Stadsdichter Rick Terwindt wil zo veel mogelijk mensen bereiken met poëzie

VEGHEL - Zo veel mogelijk mensen bereiken met poëzie. Dat is het voornaamste doel van Rick Terwindt (34) uit Veghel, stadsdichter van Meierijstad. Zijn verbintenis met deze gemeente is deze week met een jaar verlengd.

Terwindt is al zo'n twee jaar actief als stadsdichter in Meierijstad, maar vanwege het coronavirus kon hij het afgelopen jaar weinig in het openbaar optreden. ,,Corona maakt het een stuk lastiger, maar toch probeer ik zo veel mogelijk mensen te bereiken met poëzie", zegt Terwindt. Dat doet hij onder meer met het voordragen van gedichten op de lokale omroep Omroep Meierij en door dorps- en wijkraden te betrekken. ,,Samen met mensen uit de dorpen wil ik voor elk dorp in Meierijstad een gedicht maken.”

Volledig scherm Rick Terwindt gaf woensdag online een toelichting op zijn functioneren als stadsdichter in Meierijstad. © BD Dichter Julius Dreyfsandt zu Schlamm - pseudoniem voor Hans van der Sandt uit Nijnsel - klaagde vorige week nog in het Brabants Dagblad over een gebrek aan interesse in poëzie in Meierijstad. Volgens hem is er nauwelijks tot geen belangstelling voor het Schrijverscollectief Meierij, waar hij de oprichter van is.

‘Het gaat je niet lukken met poëzie in Meierijstad’

Rick Terwindt zegt zich daar niet in te herkennen. ,,Van het Schrijverscollectief kreeg ik ook te horen: ‘Het gaat je niet lukken in Meierijstad met poëzie'. Maar het tegenovergesteld blijkt waar. Heel veel deuren gaan open voor poëzie. Maar je moet de mensen wel zelf willen opzoeken. Het Schrijverscollectief treedt op voor schrijvers en poëten, mensen die al van poëzie houden. Maar volgens mij moet je juist ook mensen opzoeken die nog niet of nauwelijks met poëzie in aanraking kwamen.”

Terwindt, milieukundig specialist van beroep, is ook actief als ‘kanaaldichter’ van de Zuid-Willemsvaart. Cultuurwethouder Menno Roozendaal (PvdA) is blij met de stadsdichter. ,,Hij is een schot in de roos. Een jong en fris gezicht. En de eerste officiële stadsdichter van Meierijstad.”

‘Schamele beloning’

Meierijstad trekt 3000 euro uit voor de stadsdichter. De stadsdichter van de gemeente Tilburg, A.H.J. Dautzenberg, houdt het voor gezien omdat hij volgens hem ‘een schamele beloning’ krijgt, namelijk 3600 euro bruto. Tilburg introduceerde het stadsdichterschap in 2003. Dautzenberg is hier de negende dichter in de rij. Met de eindstreep in zicht staakt hij zijn werkzaamheden.