Stal met 18.000 varkens in Nijnsel definitief van de baan na uitspraak Raad van State

NIJNSEL - Er komt definitief geen varkensstal met 18.000 dieren aan de Lieshoutseweg in Nijnsel. De Raad van State concludeert dat de gemeente Meierijstad de vergunning - ondanks fouten in de procedure - terecht heeft geweigerd.

De zaak in Nijnsel heeft een jarenlange voorgeschiedenis. De familie Verhagen ontwikkelde de eerste plannen al meer dan een decennium geleden, toen de omgeving van de Lieshoutseweg werd aangemerkt als ‘landbouwontwikkelingsgebied’. Maar tegen de tijd dat ze concreet begonnen te worden, waren de koers van de overheid en de maatschappelijke discussie over intensieve veehouderij rap aan het kantelen. De grote nieuwe stal leidde daardoor tot veel verzet bij omwonenden in het toch al behoorlijk varkensrijke buitengebied van Nijnsel. De gemeenten Sint-Oedenrode en later Meierijstad, die de ontwikkeling aanvankelijk steunden, keerden zich eind 2017 uiteindelijk toch tegen de ontwikkeling.

Nieuwe regels provincie

De manier waarop dat ging, is voor de uitspraak van nu cruciaal. Centraal staat daarbij het gewijzigde veehouderijbeleid van de provincie. Die verplicht veehouders om bij elke uitbreiding te ‘stalderen’: voor elke nieuwe stal die gebouwd wordt, moet elders in de regio minstens zo veel stalruimte worden gesloopt. Die regels werden net van kracht in de periode dat de gemeente een besluit zou nemen over de vergunning van de familie Verhagen. Waar het bedrijf in het voorjaar van 2017 nog voorlopig groen licht kreeg, ging in het najaar het sein op rood vanwege de stalderingsregels. Verhagen kreeg destijds een mail dat hij binnen tien dagen een ‘stalderingsbewijs’ moest overleggen.

Dat was - die korte termijn ten spijt - rechtmatig, zo concludeert de Raad van State. De nieuwe regels waren al in juli in werking getreden, en Verhagen had daarop kunnen anticiperen. Ook een uitzondering omdat de plannen al jaren eerder speelden, is wat de rechter betreft niet aan de orde. Wel maakte de gemeente in de procedure enkele fouten, maar die deden aan de uitkomst niets af.

Hoe en of Verhagen zijn plannen nog op een andere plek doorzet, is nog niet duidelijk. De omwonenden, verenigd in Reactiegroep de Bleieven, geven aan opgelucht te zijn over de uitspraak. ,,Het heeft de afgelopen vijf jaar voor de nodige stress gezorgd in de omgeving. Goed dat we dat nu echt achter ons kunnen laten.”