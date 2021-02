Stanknorm in Meierijstad blijft voorlopig hetzelfde

Zelfs Tarzan en Minoes, mét een ‘rugzakje’, vinden door corona nieuw baasje

19 februari BOXTEL/DEN BOSCH - Hond Tarzan of Blackie, maar ook poes Minoes. Ze vinden gretig aftrek. In coronatijd zoeken mensen gezelligheid en daar hoort nu ook een huisdier bij. Bij Stichting Zwerfkat Boxtel is volop vraag naar katten en kittens. Ze worden nu uit Athene gehaald. Zo vinden opgevangen (zwerf)dieren een fijn nieuw thuis. Zelfs honden en katten die een rugzakje hebben. Bij Dierentehuis ‘s-Hertogenbosch rinkelt elke dag de telefoon met de vraag naar nieuwe huisdieren.