Start bouw Petruskwartier Berlicum gevierd: 32 appartementen in 2021 klaar

BERLICUM - Het had een lange aanloop nodig, want in 2007 begon de herontwikkeling in het gebied van het oude Berlerode aan de Kerkwijk. Nu vindt de afronding plaats met de bouw van 32 appartementen van het Petruskwartier in Berlicum.

De bouwcrisis, de coronacrisis, vleermuizen in het leegstaande pand tijdens de sloop. Een bouwplan dat nog eens werd omgegooid in uiterlijk en grootte. Het zat Hendriks Coppelmans allemaal niet zo mee de laatste jaren.

Klein feest voor start bouw Petruskwartier

Maar nu het vervallen pand van het oude Berlerode in Berlicum eenmaal is afgebroken en de fundamenten voor 32 nieuwe appartementen al in de grond zitten, is er toch reden voor een coronaproof klein feestje. Deze week werd de bouwstart van die nieuwe appartementen gevierd door de gemeente Sint-Michielsgestel en de ontwikkelaar Hendriks Coppelmans.

Langdurige opgave

René Beks, directeur ontwikkeling en innovatie bij Hendriks Coppelmans uit Uden, spreekt over een belangrijk moment. ,,In een traject als dit zie je hoe belangrijk samenwerking is. Alleen daardoor kom je namelijk ook in lastige, langdurige opgaven als deze, samen tot een goede oplossing.”, aldus René Beks. ,,De gemeente heeft in deze periode de kwaliteit van het plan bewaakt. Ook met de omwonenden is overlegd en zij zijn tevreden met het uiteindelijke plan. Zo werken we met z’n allen aan een succesvolle gebiedsontwikkeling.”

Ook behoefte aan duurdere huur

In de huidige woningmarkt valt een grote groep woningzoekenden vaak tussen wal en schip. Ze kunnen niet terecht in een sociale huurwoning, maar ook geen woning kopen. Gemeente Sint- Michielsgestel vindt het belangrijk om ook deze groep woningzoekenden aan te spreken. De 32 appartementen in Petruskwartier worden in het middeldure huursegment aangeboden, wat boven de sociale huurgrens van ongeveer maximaal 737 euro.

Mix van woningen in het gebied

De woningen hebben twee slaapkamers. In eerdere fasen van de herontwikkeling van het gebied bouwde Hendriks Coppelmans al het nieuwe zorgcentrum Berlerode, waarin een deel van de woningen sociaal verhuurd worden. Zo bestaat het gebied nu uit een mix van zorg, sociale- en middeldure huurappartementen.