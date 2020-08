Start miljoenenklus aan riool Middelrode luidt ook komst karpervijver en koffie- en theehuis in

Het stokoude riool in Middelrode gaat eruit. De parallelweg (Julianastraat) is al deels opengebroken en is het startsein van vier jaar ploeteren in Middelrode. Want in fasen is nu het eerste gebied aan de beurt. De voorkant van de daken van woningen van zes straten wordt afgekoppeld. Schoon regenwater loopt straks in een aparte buis van waar het vies rioolwater in gaat.