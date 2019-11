Starter krijgt kans in Jacobskamp Den Dungen met speciale koopregeling

Dat Haarenaar eigen lijst D66 Oisterwijk gaat leiden nog geen uitgemaak­te zaak

12:27 OISTERWIJK/HAAREN - Dat D66 volgend jaar zelfstandig aan de gemeenteraadsverkiezingen in Oisterwijk deelneemt, is nog geen voldongen feit. Na een tumultueuze ledenvergadering bleken de stemmen te staken. Daarmee is de positie van Haarenaar Jan van Ginneken (27) ook ongewis. Hij is de beoogde lijsttrekker van D66 als die partij meedoet aan de raadsverkiezingen van november 2020.